La valenciana Pandabox, a por el mercado del personal shopping para niños en España

La startup envía prendas para el niño al hogar, los padres escogen aquellas que les gustan y devuelven sin coste las que no. Nacieron en la incubadora Demium Startups y están en plena ronda de inversión para continuar su crecimiento. EXTRA Miércoles, 22 mayo 2019, 18:45

Numerosas son las compañías tecnológicas que están naciendo en la capital del Turia y algunas con éxito muy notable. En los próximos años se prevee que el crecimiento de éstas se multiplique exponencialmente y es que el talento de la Comunidad, sumado a la apuestas de importantes agentes del emprendimiento como Demium y Lanzadera, están ayudando a que los proyectos sean cada vez más sólidos e invertibles.

Este es el caso de la startup Pandabox, una empresa con menos de un año de vida que ya cuenta con una facturación constante y está en pleno crecimiento. Su modelo es sencillo. Identificando como problema la dificultad de los padres para buscar ropa para sus hijos y la necesidad constante de adquirirla por su continuo crecimiento, Pandabox ofrece un servicio de Personal Shopper online para niños, que consiste en tres sencillos pasos. Los padres rellenan un sencillo cuestionario indicando gustos, necesidades y presupuesto, reciben en casa una media de seis a ocho prendas en una caja y tras probarla, escogen aquellas que desean y devuelven llegado el caso y sin coste alguno, aquellas que no quieren.

Entre el crecimiento y los cambios de temporada, siempre hay que estar pendiente de qué prendas hay que renovar. Renovarlas no siempre es fácil, ya que se debe probar constantemente la ropa, a los padres les tiene que gusta y en muchos casos, también le debe gustar al niño. Con Pandabox los padres pueden descubrir nuevas marcas y elegir la ropa de sus hijos de una forma cómoda y sin dedicarle tanto tiempo. Actualmente, la startup valenciana trabaja con más de treinta marcas, tanto internacionales (Canada House, Esprit o Name It) como nacionales (Tuc Tuc, Babyclic o Babidu) y están continuamente cerrando acuerdos con nuevos proveedores.

La startup, dirigida por tres mujeres con perfiles complementarios en negocio, márketing y tecnología, acaba de lanzar su primera ronda de inversión, dentro de un programa liderado por Demium que cuenta con la plataforma de Startup Explore como canalizadora tecnológica de la inversión.

De esta ronda, donde buscan a interesados inversores en empujar el proyecto y sacar alta rentabilidad por el crecimiento del proyecto, ya tienen comprometido el 30% del capital. El objetivo de esta inversión es el de incrementar su ritmo de crecimiento, de su equipo y seguir automatizando sus procesos desarrollando un sistema de machine learning e inteligencia artificial.