Cambiando el modelo tradicional

En Dormitienda siempre tuvimos muy claro que queríamos cambiar el concepto de tiendas tradicionales hacia boutiques del descanso, tiendas en las que hoy en día se transmite muy bien la filosofía de la marca, espacios armónicos, donde se puede probar el producto en un ambiente cercano y relajado.

Cuando me licencié y me incorpore al negocio familiar empecé desde abajo haciendo de todo, hasta la cartelería de la empresa, y he ido formando mi propio equipo.

Trabajamos con el alma y el corazón para atender las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soluciones a medida adecuadas a su tipo de vida. Eso se refleja en nuestras colecciones, que están muy estudiadas y dirigidas a diferentes tipos de clientes en función de sus necesidades y estilos de vida. Para nosotros es fundamental garantizar soluciones adecuadas y accesibles a todos los bolsillos, cumpliendo con las expectativas y demandas de nuestros clientes. Esta es la fórmula de nuestra política de expansión.

En el modelo de gestión apostamos por ser cada vez más eficientes en los procesos internos, funcionamos con protocolos internos, de producto, informáticos, marketing... y, sin lugar a dudas, todo esto nos hace ser cada día más profesionales, siendo conscientes de que nuestro equipo es nuestro mejor activo.

Desde el inicio hemos nos hemos apoyado en dos pilares fundamentales el esfuerzo y el compromiso sin dejar de aportar valor a nuestro entorno social.

El equipo, nuestro activo más importante, está perfectamente alineado con los valores de la marca.