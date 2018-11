«Aquí la única víctima soy yo» Marc, exculpado. / J. monzó El joven tomado por acosador proclama su inocencia y se pregunta: «¿Quién va a reparar ahora todo el daño que me han hecho?» J. MARTÍNEZ/M. COSTA Sábado, 10 noviembre 2018, 01:07

valencia. Marc echaba chispas tras el final judicial a su amargo periplo de arrestos y medidas cautelares. «Aquí la única víctima soy yo». El joven en el foco del engaño manifestó que ha vivido un auténtico calvario: «Llevo un año con esto y no le deseo a nadie que sufra lo que he sufrido. Yo y mi familia».

Según lamentó, «no se puede contar con palabras. Las dos estaban en esto. Me han detenido seis veces, he pasado noches en el calabozo.... ¿Quién va a reparar ahora todo el daño que me han hecho?», se preguntaba enojado. Las dos chicas, dijo, «han presentado hasta veinte denuncias contra mí. No hay palabras para describir el dolor que hemos pasado sabiendo desde el principio que no había hecho nada y teniendo que llegar a estos niveles para que se me crea».

Hasta la resolución del caso se ha sentido «muy indefenso y he necesitado ayuda psicológica». Ante el bombardeo de denuncias y arrestos había optado por salir a la calle «siempre acompañado para que no pudieran acusarme de nada». Al menos, así tenía un testigo. «Al fin se ha hecho justicia».

El padre de Julia mostró su preocupación al ver ahora a su hija investigada: «Llevamos un año sin vivir». Su abogado cree que Beatriz inculpa a su cliente «para tratar de minimizar su culpa» y la calificó como una «mentirosa patológica».