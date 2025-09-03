Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos policías custodian al presunto ladrón junto al muro de las atarazanas del Grao. Javier Martínez

Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia

Dos hermanos y el dueño de un bar rodearon al individuo hasta que llegó un policía local, y otro delincuente logró escapar con el teléfono móvil de la víctima

J. Martínez

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:10

Dos hermanos argentinos y el dueño de un bar persiguieron y apresaron a un ladrón que robó el bolso a una mujer de 57 años en las inmediaciones de la estación Grau-La Marina de las líneas 6 y 8 de Metrovalencia.

Los hechos sucedieron sobre las 12 horas de este miércoles cuando un marroquí arrebató el bolso a la víctima con el método del tirón y salió corriendo. El robo tuvo lugar a escasos metros del retén de la Policía Local de la Séptima Unidad (distrito Marítimo) en la plaza de la Semana Santa Marinera.

La mujer gritó, pidió ayuda y comenzó a perseguir al individuo, que cogió una ventaja de unos metros, y segundos después dos hermanos argentinos salieron corriendo tras el ladrón y lograron apresarlo en la calle José Aguirre, a la altura del número 35, junto al muro de las atarazanas del Grao.

El dueño de un bar cercano también persiguió al individuo y lo retuvo, junto a los dos hermanos, hasta que llegó un agente de la Policía Local de Valencia. El ladrón no ofreció resistencia al verse rodeado por las tres personas primero y después por varios policías.

Tres recibir el aviso del robo, varias patrullas de la Policía Local y Policía Nacional de Valencia acudieron con urgencia al lugar para buscar al autor del hecho delictivo. Varios vecinos colaboraron también en la detención al indicar a los perseguidores la dirección de huida del ladrón.

«¡Por allí!, ¡por allí!», gritó un vecino, junto a la notaría Fuertes Vidal, mientras indicaba con el dedo la calle por donde corría el individuo. Un agente motorizado del Servicio de Playas de la Policía Local llegó segundos después y detuvo al ladrón, que fue trasladado al complejo de Zapadores. Una patrulla de la Policía Nacional también acudió al lugar tras recibir el aviso del robo.

Los agentes recuperaron el bolso de la mujer con su cartera y documentación, pero antes de ser detenido el individuo cogió el teléfono móvil de la víctima y se lo dio a un compinche, que logró escapar. El ladrón manifestó a los policías que llevaba en España tres meses, y que había llegado a Valencia hace dos días procedente de Barcelona.

