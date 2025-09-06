Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una vista de dron de Long Reef Beach , luego de un incidente en el que un surfista murió tras ser atacado por un gran tiburón. Reuters

Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa

La víctima, fue atacada a unos 100 metros de la orilla en Long Reef Beach, en Sidney

Reuters

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:41

Un surfista atacado por un gran tiburón en una playa de Sídney murió a causa de sus heridas, dijo la policía el sábado, el primer incidente de este tipo en más de tres años y medio, lo que provocó el cierre de varias playas.

La víctima, aún no identificada, fue atacada a unos 100 metros de la orilla mientras surfeaba con amigos poco después de las 10 de la mañana en Long Reef Beach, en el norte de la capital del estado australiano de Nueva Gales del Sur, dijo la policía.

Otros surfistas lo sacaron del agua, pero había perdido demasiada sangre y murió en el lugar, dijo el inspector de policía Stuart Thomson.

«Había sufrido lesiones catastróficas», dijo Thomson, de la unidad Northern Beaches de Sydney, en una conferencia de prensa televisada.

La policía añadió que se recuperaron dos secciones de una tabla de surf y se llevaron para examinarlas.

Aún no se sabe qué especie de tiburón fue responsable del ataque, que provocó el cierre de playas el sábado, dijeron las autoridades.

Esta es la primera muerte por ataque de tiburón en la ciudad más poblada de Australia desde que un nadador murió en una playa en febrero de 2022 y se convirtió en la primera víctima mortal de este tipo en Sydney desde 1963.

Se han producido otros tres ataques mortales de tiburón en Australia en 2025, según datos del operador estatal del Zoológico Taronga de Sídney. En marzo, un surfista murió a causa de un tiburón en aguas poco profundas de una playa remota de Australia Occidental.

