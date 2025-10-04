Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico Los vecinos piden medidas urgentes para reducir la siniestralidad tras coincidir la fase verde de circulación de vehículos en las cuatro calles que confluyen en la glorieta | Una decena de accidentes se han registrado en la rotonda en los últimos dos años

Siete jóvenes sufrieron heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido en la pasada madrugada en un punto negro de circulación, una rotonda del barrio valenciano de Malilla donde se han registrado una decena de accidentes en los últimos dos años.

El último siniestro con dos coches implicados tuvo lugar sobre las tres de la madrugada de este sábado. Tras recibir el aviso de que varias personas habían resultado heridas al volcar un vehículo en la rotonda de la calle Ingeniero Joaquín Benlloch, tres patrullas de la Policía Local de Valencia y dos ambulancias se desplazaron con urgencia al lugar.

Los agentes auxiliaron a las víctimas mientras esperaban la llegada de los servicios médicos y regularon el tráfico. También acudieron dos dotaciones de los bomberos municipales. Cinco de los heridos fueron trasladados en ambulancias a los hospitales La Fe y Doctor Peset, y otros dos recibieron asistencia médica en el lugar de los hechos.

Según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), los cinco heridos trasladados a La Fe y Doctor Peset (tres varones y dos chicas) tienen edades comprendidas entre los 21 y 24 años de edad.

El accidente se registró en la confluencia de las calles Ingeniero Joaquín Benlloch, Isla Cabrera, Vicent Marco Miranda y Rocafull, una de las rotondas de la ciudad de Valencia donde se producen más accidentes de tráfico.

Según los vecinos, los semáforos que regulan la circulación de vehículos en las cuatro calles coinciden en la fase verde, por lo que muchas veces se incorporan vehículos a la glorieta al mismo tiempo y sus conductores no ceden el paso.

Al acercarse a una rotonda se debe reducir la velocidad o detenerse y esperar a que el tráfico pase, pero si dos coches se incorporan al mismo tiempo a una glorieta aumenta el riesgo de colisión, porque sus conductores se olvidan que no tienen prioridad sobre los vehículos que ya circulan por la rotonda.

En los últimos dos años se han registrado una decena de accidentes en la rotonda, por lo que los vecinos piden medidas para reducir la siniestralidad, como cambiar la regulación semafórica para que no coincidan las fases verdes en la circulación de vehículos en las cuatro calles.

