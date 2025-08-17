Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
La casa incendiada. Ayto. Valencia

Las llamas se han iniciado a primera hora de este domingo en Valencia

EFE/G.B

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:59

Un incendio en un edificio de la avenida Blasco Ibáñez, en Valencia, ha provocado hasta seis heridos por inhalación de humo que ha requerido un traslado a hospitales de la ciudad. El fuego, que ha arrasado el salón de una vivienda situada en el décimo piso del edificio, ha afectado a cinco menores de edad, y a una mujer de 67 años.

El incendio, ya extinguido, se ha originado a las 8:30 horas en el salón de la vivienda del décimo piso. Tras recibir el aviso, han acudido al lugar unidades de Bomberos Valencia del parque norte y del parque sur, según han informado a EFE fuentes municipales y ha poodido confirmar este periódico.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han indicado que se ha movilizado al lugar una ambulancia de transporte, un Soporte Vital Básico (SVB) y un Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

El equipo médico ha asistido por inhalación de humo a seis personas, cinco menores de edad y una mujer de 67 años. Tras realizar una primera valoración 'in situ', dos de ellas han sido trasladadas al Hospital Clínico, otras dos al hospital Doctor Peset y las dos restantes, al Hospital General de València.

