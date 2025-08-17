Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
Las llamas se han iniciado a primera hora de este domingo en Valencia
EFE/G.B
Domingo, 17 de agosto 2025, 11:59
Un incendio en un edificio de la avenida Blasco Ibáñez, en Valencia, ha provocado hasta seis heridos por inhalación de humo que ha requerido un traslado a hospitales de la ciudad. El fuego, que ha arrasado el salón de una vivienda situada en el décimo piso del edificio, ha afectado a cinco menores de edad, y a una mujer de 67 años.
El incendio, ya extinguido, se ha originado a las 8:30 horas en el salón de la vivienda del décimo piso. Tras recibir el aviso, han acudido al lugar unidades de Bomberos Valencia del parque norte y del parque sur, según han informado a EFE fuentes municipales y ha poodido confirmar este periódico.
Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han indicado que se ha movilizado al lugar una ambulancia de transporte, un Soporte Vital Básico (SVB) y un Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).
El equipo médico ha asistido por inhalación de humo a seis personas, cinco menores de edad y una mujer de 67 años. Tras realizar una primera valoración 'in situ', dos de ellas han sido trasladadas al Hospital Clínico, otras dos al hospital Doctor Peset y las dos restantes, al Hospital General de València.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.