Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez Las llamas se han iniciado a primera hora de este domingo en Valencia

EFE/G.B Domingo, 17 de agosto 2025, 11:59 | Actualizado 12:05h.

Un incendio en un edificio de la avenida Blasco Ibáñez, en Valencia, ha provocado hasta seis heridos por inhalación de humo que ha requerido un traslado a hospitales de la ciudad. El fuego, que ha arrasado el salón de una vivienda situada en el décimo piso del edificio, ha afectado a cinco menores de edad, y a una mujer de 67 años.

El incendio, ya extinguido, se ha originado a las 8:30 horas en el salón de la vivienda del décimo piso. Tras recibir el aviso, han acudido al lugar unidades de Bomberos Valencia del parque norte y del parque sur, según han informado a EFE fuentes municipales y ha poodido confirmar este periódico.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han indicado que se ha movilizado al lugar una ambulancia de transporte, un Soporte Vital Básico (SVB) y un Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

El equipo médico ha asistido por inhalación de humo a seis personas, cinco menores de edad y una mujer de 67 años. Tras realizar una primera valoración 'in situ', dos de ellas han sido trasladadas al Hospital Clínico, otras dos al hospital Doctor Peset y las dos restantes, al Hospital General de València.