Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia El hombre se encontraba en la calle Gaspar Aguilar cuando se sintió indispuesto

Álex Serrano López Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 19:09 | Actualizado 19:15h.

Un joven de 34 años ha sufrido este sábado un infarto en plena calle en Valencia, en concreto en Gaspar Aguilar. Ha sido reanimado con éxito por los servicios médicos y ha sido trasladado con vida al hospital Doctor Peset.

Los hechos han sucedido a las 13.26 horas de este lunes, cuando un hombre de 34 ha sufrido una parada cardíaca. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de SAMU, tal como ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU).

Los facultativos han conseguido reanimarle y recuperar las constantes vitales. Ha sido trasladado al cercano hospital Doctor Peset. El suceso recuerda que los problemas cardíacos no entienden de edad, aunque las probabilidades de superarlos aumentan si se es joven.

