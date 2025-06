Un profesor acusado de tocamientos a dos alumnas alega que eran ellas «las que se le arrimaban» «Me cogió la cara y me dijo que me comería esos morros», asegura una de las menores sobre la actitud del acusado, que se enfrenta a diez años de cárcel

Un profesor de un Instituto de Educación Secundaria (IES) de la comarca de la Hoya de Buñol, que este periódico no revela para preservar el anonimato de las víctimas, se enfrenta a una petición de pena de diez años de cárcel por dos delitos de agresión sexual a dos menores con la agravante de haberse prevalido de su condición de docente de las víctimas. Según han declarado las dos alumnas que denunciaron los tocamientos, el acusado, de 51 años y profesor de Ciencias en esta clase de cuarto de la ESO, se dirigía hacia ellas con motes cariñosos, se sentaba junto a ellas en clase y les cogía de la cara para dirigirse a ellas. Además de esta actitud fuera de lugar con comentarios sobre su físico, el procesado habría aprovechado presuntamente esa relación para tocarles los glúteos a las menores, que en ese momento tenían quince años.

Según explican las víctimas, su profesor no les exigía hacer las tareas y estaba de risas con ellas. Lo que un primer momento les parecía gracioso, pronto pasó a ir acompañado de comentarios soeces hacia ellas. «Al principio era un profesor guay pero luego se hizo empalagoso», confiesa una de las menores. Las alumnas también han explicado que tenía un trato con ellas distinto al resto de compañeros. «Iba a suspender su asignatura y me puso muy buena nota porque él quiso», reconoce.

Por su parte, el acusado, que como se está convirtiendo en habitual, ha declarado en último lugar, ha negado haber realizado cualquier tocamiento a sus alumnas, que nunca se quedaba a solas con ningún estudiante y que su relación con ellas dos fuera especial. Así, ha explicado que los alumnos de esta clase especial no tenían hábito de trabajo, no iban a clase y que en concreto a estas dos estudiantes que lo acusan las aprobó «para no desmotivarlas». Pero que cuando regresaron en enero de las vacaciones de Navidad no se presentaron a clase y que cuando iban le reventaban las clases. Atribuye la denuncia a que ya no les iba a consentir más: «Hasta aquí hemos llegado». Respecto al trato cercano y expresiones cariñosas o motes que se decían, el docente alega que eran ellas «las que se le arrimaban», que no le gustaba que se dirigieran a él en esos términos, y que llegó a un punto que era «insoportable».

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022. En el último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad, mientras subía las escaleras con su profesor, una de las alumnas ha relatado en sala uno de los episodios con claro ánimo libidinoso. «Me cogió la cara y me dijo que me comería esos morros».

Posteriormente ya en clase, estando el acusado y la víctima solos en el aula, cuando la menor estaba sentada en su mesa, el docente de nuevo se acercó a la menor y le pasó la mano por el culo a la vez que le decía que no le dijese a nadie que lo que le hacía el profesor de ciencias porque «le podían meter en la cárcel».

Asimismo, el acusado, aprovechando una excursión fuera del centro, en el que visitaron el museo de las de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, a otra alumna, aprovechando que se le acercó a pedirle la clave del Wi-Fi, el acusado con igual ánimo libidinoso, cogió de la cintura a la menor y le realizó tocamientos en la misma zona que a la otra menor.

Por último a finales de enero de 2023 una de las víctimas acudió a clase donde se encontraba el acusado para rellenar una autorización y el profesor, aprovechando el momento en el que se encontraban a solas de nuevo le realizó tocamientos en el culo a esta misma alumna. «Me agarró el culo fuerte y me dijo: 'ese culito me gusta mucho', ha recordado una de las menores.

Los compañeros apoyan al docente

Los testigos, alumnos del grupo especial en el que estaban estudiando las dos denunciantes, han negado haber presenciado los tocamientos, aunque sí confirman que la relación entre su profesor y estas dos menores era «rara». Algunos compañeros de clase señalan que eran las víctimas quienes tenían un trato excesivamente cariñoso y fuera de lugar con el profesor y que él «no supo cortarlo de raíz».

La defensa del acusado ha tratado de introducir la idea de que las dos menores, que eran muy buenas amigas, se pusieron de acuerdo antes de contarle estos hechos que denuncian a la directora del centro.

El Ministerio Fiscal solicita diez años de prisión para el profesor acusado de dos delitos de agresión sexual a menores y otros catorce años de libertad vigilada. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil pide que el acusado indemnice a cada víctima con 6.000 euros por los daños morales.

