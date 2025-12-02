Prisión para el líder en España del grupo terrorista neonazi 'The Base' Un juez de la Audiencia Nacional considera que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva

Un policía junto a uno de los detenidos en la operación.

S. V. Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 20:02

Un juez de la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto líder de la primera célula en España de la organización terrorista 'The Base'. La Policía Nacional detuvo en Castellón, Onda y Ayódar a David D. G. y otros dos individuos como presuntos miembros de un grupo supremacista que se preparaba, presuntamente, para cometer atentados en España.

Durante la investigación, la Policía descubrió la existencia de una célula cohesionada cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados y basaban su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista. Además, los individuos habían realizado varios entrenamientos con técnicas y material paramilitar.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 adoptó la decisión a petición de la Fiscalía, que atribuye al líder del grupo los delitos de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas.

El magistrado considera que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva, También entiende que podría «incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma».