«Nadie está preparado para un rescate como el de Julen» «Diseñamos en doce días lo que en condiciones normales nos habría costado más de seis meses», afirma el técnico al mando del dispositivo

El tortuoso y dramático rescate de Julen paralizó a todo el país de inicio a fin. El niño de dos años se precipitó por un pozo de 25 centímetros de diámetro en Totalán (Málaga) el 13 de enero de este año y fue encontrado, a 71 metros de profundidad, el día 26 de ese mismo mes. Hasta el último momento, la esperanza de encontrarlo con vida estuvo candente, pero lamentablemente el pequeño Julen fue hallado muerto. La familia del niño pudo velar su muerte gracias a una obra de ingeniería sin precedentes. Un trabajo «inédito en todo el mundo», según afirmó Ángel García Vidal, ingeniero coordinador del rescate, que estuvo ayer en la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), pronunciando una conferencia sobre los detalles del operativo de rescate, junto a Mauricio Delgado Duarte, ingeniero de caminos por la UPV que participó también en el salvamento.

Ambos coincidieron en que ofrecer dicha conferencia les dejaba un sabor agridulce, porque «detrás de todo nuestro trabajo está la realidad más dolorosa: una familia ha perdido a su hijo». García Vidal reconoció que «nadie está preparado para enfrentarse a un rescate como el de Julen, es algo que no se puede aprender en las escuelas».

La complejidad de los trabajos precisaban de gran velocidad para aumentar las posibilidades de hallar a Julen con vida, a la vez de gran delicadeza para no dañarle durante las excavaciones. «Había un niño a 71 metros y no se le veía, trabajamos a ciegas siempre con la hipótesis de que se encontraba con vida, así que cada movimiento debía asegurar la integridad física del niño, eso era primordial», explicó García Vidal.

Nada fue sencillo en el rescate, comenzando por la orografía del terreno, «muy abrupta», según Vidal. Además, los terribles accesos hasta el pozo complicaron sobremanera los planes de salvamento y los materiales geológicos de la zona se caracterizaron por su gran dureza. El coordinador del dispositivo explicó que «diseñamos y construimos en tan solo 12 días lo que en condiciones normales nos habría costado más de seis meses». Mauricio Delgado añadió que «cada paso era determinante, si el primero no lo hubiéramos dado bien, todo se habría torcido. La precisión fue máxima en todo momento».

Más allá de sus labores profesionales, en el terreno personal no fue nada fácil ejecutar el rescate de Julen. «En este tipo de situaciones lo más importante es emplear el sentido común. Es un consejo que le doy a todos los estudiantes de Ingeniería de Caminos», aseguró Delgado, que añadió que «no hay mayor presión que tener a los padres de la criatura a 200 metros siguiendo cada paso que dábamos». Por su parte, Ángel García declaró que «nunca me había encontrado con una situación así y espero no ver algo similar. Lo que hicimos fue una obra de ingeniería civil humanitaria, sólo me importaba sacar a Julen de ese pozo».

El responsable del rescate quiso valorar a todo el equipo humano que colaboró en el rescate. «El que entienda de esto que venga», fue el mensaje que envió García Vidal al grupo de WhatsApp en el que están 200 ingenieros de caminos censados de la provincia de Málaga. «En ese momento te das cuenta de que nadie puede saber sobre algo así, pero te tienes que olvidar de todas las dudas y centrarte en salvar a ese niño, y en que un montón de personas que se estaban dejando la piel». El coordinador concluyó explicando que «este tipo de tragedias pueden repetirse porque las catástrofes existen. Todo lo que hemos aprendido con el rescate de Julen lo podremos poner en práctica si se da la ocasión».

Delgado agradeció la colaboración de todas las autoridades en este operativo. «Nadie nos preguntó cuánto costaba hacer las cosas, todo el país se volcó con el rescate», proclamó. El ingeniero recalcó la labor de la UPV en cuanto a la formación de futuros ingenieros. «La capacidad para resolver problemas con pocos medios es lo que te prepara para enfrentarte a situaciones de este tipo, no dudéis de que de esta facultad saldréis formados», aseguró a los alumnos allí presentes.

En palabras de Mauricio Delgado, espera que este trágico suceso haya servido para sensibilizar a todo el mundo para que no se vuelva a repetir. «Sé que la Junta de Andalucía está tomando medidas para el sellado de pozos, aunque no sé qué se está haciendo en el resto del país. Animo a todos los propietarios de terrenos a que, de manera particular, tomen estas medidas. Que no caiga en el olvido, el sufrimiento es para siempre», afirmó.