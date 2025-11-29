Cae un 'banco de narcos' con un detenido en Valencia por blanquear dinero del narcotráfico Los agentes han realizado 16 arrestos en toda España relacionados con una célula que hacía transferencias diarias en diferentes países para blanquear o comprar más droga

M. Rodríguez Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:41 | Actualizado 12:54h.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una célula 'hawalla' dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional. Han sido detenidas 16 personas, una de ellas ellas en Valencia. En la operación ha sido apresado el líder 'hawalladar' de un entramado que funcionaba como 'entidad bancaria para el narco' realizando transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de una célula 'hawalla' en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Además, los investigadores constataron que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un líder 'hawalladar», quien tenía una vasta cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un país a otro, dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala.

La organización actuaba como una «entidad bancaria para el narco» a través de la 'hawalla'. Cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y recibían el pago allí, recurrían a este 'hawalladar' o 'cambista' para que recogiera el dinero que habían generado en el extranjero y les devolviera la misma cantidad -salvo la comisión que se llevaba por hacer la transferencia- en algún punto de la geografía española donde lo solicitaran. El dinero transferido se incorporaba al flujo legal del dinero o se utilizaba para la reinversión en nuevas partidas de droga.

Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instalados en los vehículos que utilizaban.

Finalmente se llevó a cabo la explotación operativa mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga –entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-. Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas: además de la de Valencia, se han producido arrestos en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga y Barcelona relacionados con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.