Una paciente de la doctora Ramón: «Mi amigo murió en su clínica. Me hicieron vivir una pesadilla» Una mujer parapléjica declara en el juicio contra la médico por estafa que pagó 30.000 euros: «Me aseguraron que me curaría»

Arturo Checa Valencia Miércoles, 9 de abril 2025, 12:38

Contundente testimonio contra la doctora Almudena Ramón, la prestigiosa científica que pasó de ser una referencia en la investigación de tratamientos de lesionados medulares a sentarse en el banquillo de los acusados procesada por estafa por la Fiscalía junto a su marido. «Me hicieron pasar una pesadilla de la que aún no me he recuperado. No está bien aprovecharse así de personas vulnerables», ha asegurado este miércoles en el juicio en Valencia una mujer que fue paciente de la médico en su clínica de la capital.

Allí, según la fiscal, ofrecía tratamientos a lesionados medulares, aún sin aprobar por las autoridades sanitarias, y les cobraba hasta 150.000 euros, algo por lo que el ministerio público reclama cuatro años de cárcel.

Carmen, la paciente, ha declarado por videoconferencia. Ha asegurado que desembolsó unos 30.000 euros por la asistencia de la doctora Ramón. «Claro que me aseguraron que me curaría», ha sostenido a preguntas del ministerio público. La mujer ha afirmado que la científica le aseguró que el tratamiento estaba «en regla y aprobado por la ley», algo que niega la acusación.

La mujer ha señalado que no llegó a denunciar «por miedo». Se ha referido al fallecimiento de un amigo, Miguel Ángel, en la clínica de la acusada, aunque en la vista no se han ofrecido más detalles sobre estos hechos.

Respecto al tratamiento recibido (consistente en una estimulación de células), Carmen ha negado que experimentara avances positivos en su paraplejia. «Al menos no más mejoría que la que tiene con una fisioterapia diaria, algo que ya me habían hecho en otros centros», ha afirmado la testigo, quien ha declarado por videoconferencia.

El testimonio contrasta con otro ofrecido por ejemplo en la sesión del martes por Alejandro, otro paciente de Almudena Ramón que sostuvo que nunca se sintió estafado por la científica. Hay luces y sombras sobre la inocencia o culpabilidad de la investigadora que deberá dirimir la Audiencia.

El joven, citado por el abogado defensor indicó que se sometió a las pruebas «pero no experimentó ninguna mejoría», aunque negó que le prometieran resultado alguno. Y descartó sentirse perjudicado. «Nunca me dijeron que me fuera a curar. La Guardia Civil le invitó a denunciar pero él se negó. «No vi nada para hablar de una estafa».