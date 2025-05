Operación antidroga con un helicóptero y guardias civiles armados en Valencia «Estaba lleno de agentes y me han pedido la documentación», asegura un testigo de la operación en la calle Jumilla | La Benemérita mantiene abierto un operativo del que no ha proporcionado datos y que culmina años de investigación

Arturo Checa Valencia Martes, 27 de mayo 2025, 09:00 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

Los vecinos del barrio valenciano de Jumilla se han levantado esta mañana de martes sobresaltados por una intensa operación de la Guardia Civil. El operativo ha alarmado también a residentes de buena parte de la ciudad, ya que el operativo ha contado con la participación de un helicóptero de la Benemérita que ha sobrevolado durante más de media hora el barrio de Tres forques y l'Olivereta. El helicóptero se ha detenido varios segundos en medio de varios patios de luces de estas zonas alrededor de las siete de la mañana.

La operación antidroga, que según fuentes de la investigación lleva varios años desarrollándose, ha tenido lugar en el barrio junto a la avenida del Cid con guardias civiles, varios de ellos encapuchados y portadores de armas semiautomáticas. El operativo sigue abierto y la Guardia Civil no ha proporcionado más información sobre el dispositivo.

La operación ha sido de madrugada. Según los testigos los helicópteros han empezado a escucharse sobre las seis de la mañana, incluso un poco antes. Hacia las nueve de la mañana el barrio estaba ya de nuevo tranquilo y con su actividad habitual. Antes, el cruce entre las calles Antella, Jurats y Jumilla se ha llenado de agentes de la Guardia Civil, muchos de ellos con la cara cubierta, como han relatado los testigos.

Manuel ha salido de su casa a las seis de la mañana para acompañar a su mujer al trabajo. «Me han parado pese a que me han visto salir de un portal acompañado de mi mujer, que iba con el uniforme de trabajo, y me han pedido la documentación mientras iba a por el coche», afirma este testigo. El hombre tenía su vehículo aparcado en la calle Antella y ha tenido que dar una amplia vuelta para poder salir.

«Buscaban a varios, entre ellos a dos que se llamaban Kevin y Vladimir. Aquí debe haber varios con ese nombre». Es lo que ha oído Aroa, otra de las testigos de esta operación de la Guardia Civil, que indica que mientras paraban a la gente iban comprobando las fotografías en un dispositivo electrónico. «Las cuatro esquinas se han llenado de guardias civiles y mientras el helicóptero», resalta Manuel.

Del helicóptero es de lo que más se ha enterado la gente. Otros vecinos todavía dormían y no han escuchado ni visto nada por las intempestivas horas. A otros les ha despertado el sonido y han corrido a asomarse a la ventana para ver qué estaba pasando. Y ahí han podido ver el amplio dispositivo montado para esta operación antidroga.

Los comercios todavía estaban cerrados por lo que no han podido ver qué es lo que sucedía. Sí algunos vecinos. Como Juan José, que todas las mañanas bien temprano sale a caminar dos o tres horas. «Cuando he salido a tirar la bolsa de basura al contenedor he observado a mucha gente. Pensaba que eran agentes de policía», subraya. Luego ya se ha dado cuenta de que eran de la Guardia Civil. «Tenían que estar aquí al menos una vez a la semana. Todos vemos lo que pasa y a gente con ropa buena y zapatillas de marca que se pasan el día en el bar sin trabajar», destaca.

Lo cierto es que se trata de un barrio degradado donde viven vecinos procedentes de diversos países. Muchas viviendas están golpeadas por el problema de la okupación y la presencia policial es habitual en estas calles situadas junto al mercado de Castilla. Ernesto se ha despertado a las ocho de la mañana para llevar a su hijo al colegio. Ha oído el sonido de las hélices de un helicóptero y se ha asomado a la ventana pero ya no ha visto a los agentes.

Otra vecina, que ha salido a la compra y estaba sacando las llaves para abrir la cancela de su portal recordaba cómo escuchó el sonido de las aspas y se ha asomado a la ventana. Entonces fue testigo del amplio dispositivo de la Guardia Civil. Luisa, en cambio, ni se ha enterado. «Trabajo por la noche y me acabo de levantar. No he oído nada», apunta.

La Guardia Civil mantiene abierta la operación, de la que por el momento no ha informado acerca del posible número de detenidos o de material incautado.