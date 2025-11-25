Multitudinaria reyerta en Albal con un centenar de implicados La pelea obligó a movilizar más de una veintena de patrullas pero se saldó sin detenidos y los heridos se marcharon a distintos centros sanitarios por sus medios

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 00:23 Comenta Compartir

Más de una veintena de patrullas de la Guardia Civil, de distintas compañías, tuvieron que intervenir esta pasada madrugada del lunes para controlar una multitudinaria reyerta en un local de ocio de Albal entre clanes de varios puntos de la geografía española. Cerca de un centenar de personas se vieron implicadas y varios de ellos acabaron con brechas sangrantes en la cabeza tras golpearse con todo tipo de objetos.

Pese al importante despliegue de efectivos entre Guardias Civiles y Policías Locales de municipios como Albal, Catarroja, Massanassa, Silla y Alfafar, la trifulca se saldó por el momento sin detenidos. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) tampoco llegó a intervenir finalmente ya que los lesionados –algunos de ellos con heridas sangrantes en la cabeza– optaron por marcharse en sus respectivos vehículos, para ser atendidos posteriormente en los centros de salud u hospitales de su zona de residencia.

De hecho, la prioridad de los agentes desplegados era evitar que la situación se descontrolara todavía más y hubiera sido imposible identificar y detener a todos los que participaron de un modo u otro en la multitudinaria pelea. Algunas fuentes hablan de un centenar de personas de los 200 asistentes al concierto de un cantaor de flamenco.

Al parecer, entre los implicados en la trifulca había familiares del vecino de Massamagrell muerto de una brutal paliza en Sevilla a principios de noviembre y miembros del clan sevillano, por lo que se investiga si este fue el origen de la reyerta, sumado al exceso de alcohol y drogas.

En los primeros avisos que entraron por la emisora de las patrullas se alertaba de que varios de los implicados habían esgrimido armas blancas, pero cuando llegaron no se intervino ninguna. Además, nadie de los presentes quiso interponer denuncia.