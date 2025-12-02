Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Muere un operario en la A-7 tras ser atropellado por un camión que de dio a la fuga

La Guardia Civil de Tráfico, encargada de la investigación, trata de localizar al autor de los hechos

B. González

Xàtiva

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:52

Un operario de carreteras de 48 años de edad ha fallecido este martes tras ser atropellado por un camión que se dio a la fuga. Los hechos han ocurrido poco antes de las 4.30 horas de la madrugada en la A-7 a la altura del término municipal de Alginet.

El operario se encontraba realizando trabajos de señalización en la vía cuando, por causas que se investigan, fue atropellado por el conductor de un camión que no ejerció su deber de auxiliar a la víctima y se dio a la fuga.

Hasta el lugar se trasladó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico pudo estabilizar al hombre y fue traslado al Hospital La Fe de Valencia. Sin embargo, finalmente falleció.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación y, hasta el momento, el conductor no ha sido localizado. El autor de los hechos se enfrenta a una pena de prisión de 6 meses a 4 años y la retirada del carnet de 1 a 4 años por abandono del lugar del accidente y de 3 meses a 4 años de prisión, multa económica y retirada del carnet por omisión del deber de socorro.

