Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao

Un niño de Valencia, que resultó herido grave el pasado domingo en las piscinas de El Fango, en Bilbao, tras perder el conocimiento por un golpe de calor, ha fallecido en el hospital donde estaba ingresado desde entonces. Al parecer, el niño, de 11 años, formaba parte de un grupo de menores que habían viajado de vacaciones a Bilbao junto a los monitores de una parroquia valenciana.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha calificado de «triste noticia» lo ocurrido en un mensaje en su cuenta de X. «Ha fallecido el niño que vino de Valencia y estaba en El Fango cuando se indispuso. Lo sentimos mucho. Por él, su familia y su colectividad. La vida es, a veces, muy injusta. Y más si se corta de raíz a una edad tan temprana. Una tragedia», señala el primer edil.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas del pasado domingo cuando se gestionó la atención de un grupo numeroso de menores que presentaron golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad en las piscinas de El Fango. Entre esos menores estaba el niño que, al perder el conocimiento cuando estaba fuera del agua, le practicaron una RCP (maniobras de reanimación cadiopulmonar) y lo trasladaron al hospital, donde no pudieron salvarle la vida.

La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, ha señalado este jueves que es «demasiado pronto» para determinar lo ocurrido y si «hay responsabilidades o no» en relación al fallecimiento del menor que se encontraba ingresado en un hospital desde el domingo. En este sentido, ha recordado que el caso está siendo investigado por la Ertzaintza.

Cuestionada sobre este caso en una rueda de prensa, Arregi ha eludido «hacer valoraciones sobre cuestiones que están siendo estudiadas y que se analizarán al dedillo». Así, ha indicado que «habrá que ver toda la cadena de todo lo que ha ocurrido» y, por tanto, es «demasiado pronto» para hacer «afirmaciones». «Una vez que se haya estudiado todo, tanto por Bilbao Kirolak como por testigos, etc, se verá cuál es la conclusión y, si acaso, se verá si hay responsabilidades o no».

La concejal ha precisado que la investigación la están realizando la Ertzaintza y la Policía Municipal no tiene acceso al informe, y desconoce «cuánto de credibilidad» tienen las «versiones» que estén pudiendo ofrecer.

