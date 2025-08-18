Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos guardias civiles en una imagen de archivo. LP

Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria

La víctima se suicida tras arrojarse al vacío desde un quinto piso | Las investigaciones de la Guardia Civil descartan un homicidio

S. V.

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:38

La mujer retenida durante doce días por su pareja, un hombre de 57 años de edad, en una vivienda de Llíria ha muerto este lunes tras caer desde la quinta planta de un edificio en la capital de la comarca de Camp de Túria.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil han descartado un homicidio, por lo que todo parece indicar que la mujer se suicidó tras arrojarse al vacío. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la correspondiente autopsia.

El caso de maltrato de la víctima trascendió a principios de agosto cuando la Guardia Civil detuvo a su pareja por retenerla durante doce días y encerraba bajo llave sin acceso a internet ni a teléfonos móviles.

Según las investigaciones, el individuo arrestado obligó a la mujer a mantener relaciones sexuales que, además, grababa sin su consentimiento. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria arrestó al maltratador, de 57 años, y puso fin al cautiverio de la mujer.

El arrestado, de nacionalidad española, fue acusado de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar. Además también se le imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, al intervenir en el registro domiciliario cuatro armas de fuego, con los números de serie borrados, y un delito de tráfico de drogas ya que se incautó cocaína lista para su venta en el inmueble.

La bautizada como «Operación Amarres» tuvo lugar a la denuncia de un hombre que se presentó en el cuartel de Llíria informando a los agentes de que su expareja se había puesto en contacto con él a través de mensajería, diciéndole que estaba retenida contra su voluntad en casa de su actual pareja sentimental desde hacía doce días.

