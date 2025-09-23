Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
Imagen de archivo de un grupo de jabalíes. LP

Un motorista, herido tras chocar contra un jabalí en Alzira

El accidentado, de 53 años, está ingresado en el Hospital Universitario de la Ribera

M. G.

Alzira

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:51

Un motorista ha resultado herido tras chocar esta madrugada contra un jabalí en la carretera CV-550 en el término de Alzira, según ha informado el Cicu en un comunicado.

Hasta el lugar del accidente, que se producido sobre las 5.40 horas de este martes, se han desplazado una unidad del SAMU y otra una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU ha asistido al motorista, de 53 años de edad, que presentaba politraumatismo y una fractura de clavícula. Posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en la ambulancia de soporte vital avanzado. Está previsto que se produzca su traslado al Centro de Rehabilitación de Levante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  3. 3 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  4. 4 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  5. 5 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  10. 10

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un motorista, herido tras chocar contra un jabalí en Alzira

Un motorista, herido tras chocar contra un jabalí en Alzira