Un motorista, herido tras chocar contra un jabalí en Alzira El accidentado, de 53 años, está ingresado en el Hospital Universitario de la Ribera

M. G. Alzira Martes, 23 de septiembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

Un motorista ha resultado herido tras chocar esta madrugada contra un jabalí en la carretera CV-550 en el término de Alzira, según ha informado el Cicu en un comunicado.

Hasta el lugar del accidente, que se producido sobre las 5.40 horas de este martes, se han desplazado una unidad del SAMU y otra una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU ha asistido al motorista, de 53 años de edad, que presentaba politraumatismo y una fractura de clavícula. Posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en la ambulancia de soporte vital avanzado. Está previsto que se produzca su traslado al Centro de Rehabilitación de Levante.