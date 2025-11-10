La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí El ciudadano francés de 42 años permanece ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital de la Ribera tras perderse su paradero en Alzira en abril

M. G. Alzira Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:36

Muchas interrogantes por resolver pero una historia que, finalmente, ha concluido con un final feliz. De rocambolesca como poco se puede calificar la historia de Selim Khouani, un ciudadano francés de 42 años de edad que permanece actualmente ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de la Ribera, en Alzira, tras casi siete meses sin rastro de él, como si se hubiera borrado de la faz de la tierra.

La pista de este ciudadano del país vecino se perdió el pasado mes de abril, cuando su familia denunció su desaparición. Posteriormente se ha sabido que quería llegar hasta la ciudad de Alzira, donde había pasado buenos momentos con un amigo hispano-francés y quería rememorarlos, según comentaron fuentes cercanas al caso.

Allí, en la capital de la Ribera Alta, se le pierde la pista pese a que no se descartó que pudiera estar en otras ubicaciones como en la ciudad francesa de Marsella.

Incluso la asociación francesa de personas desaparecidas, a través de su página web, publica su fotografía y explica que no se tenía noticias de él desde el pasado 4 de abril. Se dieron detalles sobre cómo iba vestido en ese momento, sus tatuajes, y ya se advertía de la inquietud de la familia puesto que como se explicaba en esta página tenía algún problema psicológico y era una persona bastante solitaria.

Los meses iban pasando y, lógicamente, la inquietud de la familia iba pasando. No fue hasta el pasado 26 de octubre, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, cuando se le localizó, a pocos kilómetros, en la ciudad de Algemesí, en el transcurso de una intervención rutinaria. Incluso tuvo que ser trasladado a un centro policial para confirmar su identidad.

Se desconocen los detalles de qué ha podido hacer en todo este tiempo y cómo ha podido sobrevivir todos estos meses. Pero lo más importante es que ya se ha contactado con la familia, quien recibió con gran alegría la buena nueva y espera a la recuperación de Selim para que pueda ser trasladado de nuevo al país vecino una vez que su estado mejore.