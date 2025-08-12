Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia Una ambulancia ha trasladado al accidentado, de 24 años, al Hospital La Fe con contusiones

El joven herido tras un accidente de patinete junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 16:41 Comenta Compartir

Un joven de 24 años ha resultado herido en la mañana de este martes tras ser arrollado su patinete por un vehículo en un paso de peatones junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El conductor del coche implicado, que ha parado enseguida y ha colaborado en todo momento con la Policía Local, ha indicado a este periódico que el patinete se le ha cruzado y que no ha podido esquivar la colisión.

El accidente se ha producido a las 12 horas de la mañana en la avenida del Profesor López Piñero de Valencia, en un paso de peatones regulado por semáforos, en el cruce de la rotonda con el Puente del Azud de l'Or.

Ampliar Atienden en el lugar al joven atropellado cuando iba en patinete. I. Cabanes

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia y una patrulla de la Policía Local de Valencia. Los sanitarios han atendido al conductor del patinete, un joven de 24 años, quien ha sido evacuado al Hospital La Fe de Valencia con contusiones.

Por su parte, los agentes han identificado al conductor del coche implicado en el siniestro, quien según las fuentes consultadas, circulaba correctamente.

Colisión con un tranvía

Esta misma mañana también se ha producido una colisión entre una furgoneta y un tranvía en la rotonda de la avenida de la avenida Catalunya con la avenida de Tarongers de Valencia. Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una ambulancia del SAMU, pero el único atendido, un hombre de 37 años, no ha requerido ser trasladado al hospital, según han indicado fuentes del CICU.