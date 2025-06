Un joven se enfrenta a 25 años de cárcel por matar a su madre a cuchilladas en Navalón

Europa Press / S. V. Valencia / Navalón Miércoles, 25 de junio 2025, 18:47 Comenta Compartir

Un hombre se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel por matar a su madre de 16 cuchilladas, el 16 de abril de 2023, en la cabaña de madera de un camping de Navalón en la que ambos residían tras una discusión. El procesado, que se encuentra en prisión preventiva por esta causa desde el 17 de abril de 2023, se acogió a su derecho a no declarar en la vista con jurado popular que comenzó este miércoles en la Audiencia Provincial de Valencia.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, ya que tras la agresión llamó al 112 y dijo: «Acabo de asesinar a mi puta madre, le he dado un montón de puñaladas, quiero que venga la Policía a arrestarme a mí y una puta ambulancia por si no se ha muerto todavía».

Los hechos sucedieron pasadas las 22 horas cuando la madre, de 54 años, llegó de fiesta y se encontraba ebria y se inició una discusión entre ambos porque, según el relato provisional del fiscal, ella estaba pagando una pena de multa que le habían impuesto al acusado.

Entonces, una vez finalizada la discusión, mientras la víctima estaba tumbada en el sofá boca arriba viendo su móvil, el hijo cogió un cuchillo de la cocina, que tenía 20 centímetros de hoja, y «guiado por el ánimo de acabar con la vida de su madre», se acercó sigilosamente y le asestó tres primeras puñaladas en el tórax y otras 13 veces en la parte posterior.

Tras llamar al 112, telefoneó a su hermano y confesó: «La he liado que flipas, he matado a la mamá. Está en el suelo muerta y no se mueve, le he pegado seis puñaladas». El hermano le preguntó si era broma y que acudía para allí, y el acusado le replicó: «Para qué, ya he llamado a la Policía y la ambulancia viene de camino».

Por estos hechos, Fiscalía pide también que indemnice a uno de los hijos con 24.281 euros y con 122.410 euros a otro, y a cada una de las hermanas de la víctima con 18.329 euros. La acusación particular, que representa al hermano mayor, pide 25 años de cárcel por un delito de asesinato con el agravante de alevosía, y señala que la relación entre madre e hijo «era tormentosa, desde siempre». El acusado ya estaba condenado por un delito de malos tratos (tenía orden de alejamiento) por coger a su madre del cuello, y había indicado en «numerosas ocasiones» que tenía deseos de matarla.

Recalcó al jurado que la mujer solo pudo mostrar una defensa pasiva poniendo sus brazos para defenderse, y señaló que en una visita a prisión el acusado comentó a su padre y a su hermano que fue «como cuando matas a un animal». También aseveró que en el momento de los hechos no tuvo ningún brote psicótico.

Por su parte, el abogado del acusado señaló al jurado que deben tener en cuenta las formas en las que se produjo este crimen, y que hay que demostrar que hubo alevosía y ensañamiento. «Fue una reacción a la discusión y una vez hecho llamó a la ambulancia y esperó al lado de su madre a que llegara. El acusado no es una persona fría y calculadora, es una persona enferma y diagnosticada», señaló el letrado, que pide la eximente incompleta por enfermedad mental para el procesado.

El hermano mayor declaró que su madre y el acusado tenían una relación «bastante tóxica» desde los 12 años. «Le ha pegado, le ha robado y le ha hecho la vida imposible hasta que la ha matado», testificó. Asimismo, afirmó que unos días antes le preguntó cómo podía hacer para matar y robarle a una persona que tenía 400.000 euros, y señaló que su madre tenía una cantidad de ahorros «considerable», porque acababa de cobrar una herencia de su abuela, y dijo que nunca mostró arrepentimiento por haberla matado.

La hermana también declaró que la relación «nunca ha sido fácil», con episodios de agresiones tanto en casa de su madre como en la de su abuela, y apuntó que el acusado «no es una persona fácil, es muy introvertido» y no sabía controlar su ira. Del mismo modo, el padre confirmó que tenían «una relación tóxica» y que incluso llegó a sospechar que su hijo quería matar a su madre, temor que la propia víctima le había trasladado en alguna ocasión.

Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2023, domingo de Pascua, en una cabaña del camping Los Carasoles, propiedad de la familia. La mujer, de 54 años de edad, se encontraba con su hijo, por entonces de 24 años de edad, cuando este le asestó hasta 16 cuchilladas..

Los nueve miembros del Tribunal del Jurado deberán determinar si consideran probado que, tras una discusión entre el procesado y la víctima, el hijo se acercó hasta el sofá donde estaba tumbada boca arriba su madre y la atacó por sorpresa con un cuchillo que había cogido previamente de la cocina, de 20 centímetros de hoja.

El tribunal determinará también si el hombre le clavó el arma tres veces en la parte delantera del tórax y 13 veces en la parte posterior del mismo para, a continuación, llamar a Emergencias, confesar el crimen y pedir una ambulancia, como se indica en el sumario. La mujer falleció instantes después del ataque debido a las heridas que sufrió.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión. El acusado se enfrenta a penas que van desde los 15 y los 25 años de prisión por el asesinato. A partir de ahí, la pena podrá ser mayor o menor dependiendo de si el tribunal considera que el agravante de parentesco es más significativo que el atenuante de confesión o viceversa, además de tener en cuenta otras circunstancias como el ensañamiento con la víctima.

