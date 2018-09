Investigan la muerte de un hombre y su padre en una vivienda de Casinos Edificio donde aparecieron los dos cadáveres en la calle Turia de Casinos, ayer por la tarde. / juan j. monzó Los cadáveres fueron hallados en diferentes habitaciones y ambos fallecieron hace dos meses J. MARTÍNEZ/T. BLASCO VALENCIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:53

Un toxicómano encontró ayer los cadáveres de un hombre de 46 años y su padre en la vivienda de Casinos donde residían las dos personas fallecidas. Tras el macabro hallazgo, el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia ha abierto una investigación para esclarecer las causas de las dos muertes. Las víctimas son Enrique C. y Vicente C., padre e hijo, y fallecieron hace unos dos meses, según una primera estimación del forense. Los cadáveres fueron hallados en estado de descomposición en diferentes habitaciones y no presentan signos externos de violencia, aunque falta conocer el resultado de las autopsias. El anciano octogenario estaba muerto en la cama de su dormitorio y llevaba la ropa puesta, mientras que su hijo falleció en el cuarto de baño.

El hallazgo de los cadáveres tuvo lugar sobre las 13 horas de ayer en la calle Turia de este municipio, donde residían Vicente C. y su padre, después de que un toxicómano informara a la Policía Nacional de que otro drogadicto había descubierto los cuerpos. Este último no habría acudido a la policía porque tiene antecedentes delictivos.

Como la localidad donde estaban los cadáveres se encuentra dentro de la demarcación de la Guardia Civil, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia se desplazaron a Casinos y comprobaron que la información era veraz. Tras forzar la puerta, los guardias civiles subieron a la primera planta de la casa y descubrieron los dos cadáveres en estado momificado, por lo que la forense y los investigadores no pudieron determinar si los cuerpos tenían signos de violencia. En la vivienda había una gran acumulación de enseres viejos y varios gatos, según diversas fuentes.

Vicente era soltero y vivía en la casa con sus padres. La madre estaba internada en una residencia, y otro hijo del matrimonio falleció hace muchos años en un accidente de tráfico. «Yo no los veía desde hace un mes. Vicente solía acompañar a su padre al campo, pero últimamente Enrique estaba muy fastidiado y no salía de casa», afirma una vecina. «Estaba impedido y necesitaba un andador», añade la mujer. Los agentes del Grupo de Homicidios han centrado las primeras investigaciones en el círculo de amistades de Vicente, que convivía con otro hombre en su domicilio. El toxicómano que descubrió los cadáveres residía en la planta baja de la vivienda.