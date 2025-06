Investigado por colocar lazos trampa en un paraje de Requena

Manuel García Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 11:11 Comenta Compartir

Una práctica peligrosa y que ha puesto en riesgo la vida animales. La Guardia Civil investiga a un hombre por colocar lazos trampa tras denuncia de un particular, cuya perra quedó atrapada en uno de ellos.

Un ciudadano de la localidad se personó en dependencias de la Guardia Civil alegando que su perra había quedado atrapada en un lazo trampa mientras paseaban por el paraje conocido como Hoya de la Alcuza (Requena).

Los agentes se personan en el lugar para realizar una inspección ocular, y localizaron hasta seis lazos trampa. En algunos de ellos incluso se habían utilizado animales muertos (gallinas y conejos) como cebo. Tras ello, se realizan servicios de vigilancia discreta de la zona para tratar de identificar al responsable de su colocación.

Tras varios días, los agentes observan como un hombre se aproxima a uno de los lazos y lo manipula, siendo sorprendido in fraganti por los agentes. Una vez identificado, admite ser el responsable de su colocación para cazar los zorros y que no se coman sus gallinas. Sin embargo, este tipo de dispositivos, al no ser selectivos, pueden afectar a especies protegidas por la normativa autonómica, estatal o comunitaria, constituyendo un riesgo grave para la biodiversidad, animales domésticos y personas, además de incumplir la normativa penal vigente.

Se investiga a un hombre de 73 años y de nacionalidad española por un supuesto delito contra la flora y la fauna.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Seprona de la localidad de Utiel.

Las diligencias fueron entregadas en la fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Requena.