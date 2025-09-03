Intoxicados por el 'gas de la risa' en una vivienda de Sagunto Los servicios sanitarios han atendido a los afectados y los bomberos han ventilado la casa

M. G. Sagunto Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:07 | Actualizado 11:29h. Comenta Compartir

Aseguran haber sido afectados por el llamado 'gas de la risa'. Los bomberos se han visto obligados a intervenir al recibir una llamada a las seis de la madrugada de este miércoles de que había varias personas en el interior de esta vivienda afectados por este gas.

A la llegada de los bomberos a la calle Torres Torres de la capital del Camp de Morvedre ya había varias personas que estaban siendo atendidas por el personal sanitario, mientras que los bomberos han intervenido para ventilar la vivienda. Así, dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 47, han sido trasladadas por precaución al hospital de Sagunto un centro sanitario aunque su estado no corre peligro.

Aunque en un principio se pensaba que el escape de gas podía ser de butano, finalmente no era tal según las mediciones efectuadas por los bomberos.

Fuentes policiales han señalado que van a abrir una investigación sin descartar ninguna hipótesis.

