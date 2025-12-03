Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los bomberos en el incendio de la avenida del Puerto de Valencia. G. Bosch

El fuego se ha iniciado en el cuadro de los ascensores del Instituto Social de la Marina y la única atendida no ha tenido que ser trasladada al hospital

N. López

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:43

Una joven ha resultado intoxicada por el humo en un incendio registrado en el Instituto Social de la Marina, situado en la avenida del Puerto de Valencia, en la mañana de este miércoles. Al parecer, la única atendida, que está leve, se habría quedado atrapada en el ascensor cuando se ha originado el incendio.

El fuego se ha iniciado en el cuadro de ascensores del citado edificio, situado a la altura del número 300 de la avenida del Puerto. Rápidamente los bomberos del Cuerpo Municipal han controlado las llamas y han rescatado a la joven que se había quedado atrapada dentro del ascensor.

Tras ser atendida por inhalación de humo, la mujer no requerido ser trasladada al hospital al presentar una intoxicación leve, según las fuentes consultadas por este periódico.

La Policía investiga las causas del incendio, aunque todo indica que se ha tratado de problemas eléctricos de origen accidental en el cuadro del propio ascensor.

