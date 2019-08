Intentan vender en la Comunitat un Modigliani falso valorado en 50 millones de euros Una de las pinturas de Modigiani, 'Desnudo acostado', que fue subastada por 158 millones de euros. / LP El 'Desnudo de muchacha' falso fue interceptado por la Policía de la Generalitat LAS PROVINCIAS Martes, 6 agosto 2019, 14:05

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat Valenciana ha impedido la comercialización de una obra falsa cuya autoría se había atribuido al pintor y escultor Amedeo Modigliani. En concreto, la pintura es una copia del cuadro 'Desnudo de muchacha', cuyo precio podría acercarse a los 50 millones de euros.

El equipo tuvo conocimiento de la intención de vender esta falsificación con la firma de Modigliani en el ángulo superior izquierdo a través de un anticuario.

Tras el estudio por parte de los expertos de Patrimonio Histórico, se ha comprobado que la obra no es la original. Muchos de los componentes químicos de los pigmentos empleados no se corresponden con la época en la que vivió el pintor, ya que se comenzaron a industrializar tiempo después de su muerte. Aunque el lienzo utilizado se corresponde con la época del autor, este no pertenece a Modigliani. Tras estas pruebas, se decidió su retirada por tratarse de una falsificación.

En la pintura se halla representada una mujer desnuda, temática habitual en Modigliani, con las características particulares del pintor, como es el alargamiento del cuello y del rostro de sus modelos. Los retratos del italiano pueden llegar a comercializarse por 50 millones de euros. En 2018, Sotheby's subastó su 'Desnudo recostado' por 122 millones de euros y Christie's por 158 millones.

La Policía Autonómica localizó al vendedor de la obra falsa, el anticuario, así como a su propietaria. Ambos han reconocido la intención de comercializar la pintura, aunque no se ha podido concretar el precio de su salida a venta.