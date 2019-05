«Insistimos en que no fuera... No tenemos más lágrimas para él» Martes, 14 mayo 2019, 00:26

«Era muy, muy joven. No tenemos más lágrimas para él». Así se expresaba un joven amigo de la víctima al lado de la pintada que le rinde homenaje cerca del lugar de la tragedia y en la que se lee: «RIP Koner. Descansa en paz colega», junto a las firmas de otros grafiteros y las letras ACM, siglas de Artistas Con Máscara. «No vayas, no vayas, no vayas... Y él, sí, sí, vamos a ir que ahí lo ve mucha gente», aseguró su colega en declaraciones a la agencia Atlas. «D. E. P. compañero. Nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros», expresaba en redes sociales otro aficionado.