Los ingenieros que rescataron al niño Julen del pozo de Totalán: «Nadie está preparado para enfrentarse a algo así» De izquierda a derecha, Ángel García Vidal y Mauricio Delgado Duarte. / LP Ángel García Vidal y Mauricio Delgado Duarte ofrecen una conferencia sobre su labor en el mediático rescate como clausura a los actos del 50 aniversario de la UPV IVÁN GÓMEZ Martes, 24 septiembre 2019, 12:55

13 días de intenso trabajo y una obra de ingeniería sin precedentes. El rescate de Julen paralizó a todo un país que esperaba que el pequeño de dos años saliera con vida del pozo al que cayó en Totalán, Málaga. Desgraciadamente no fue así, pero la obra de ingeniería que elaboraron Ángel García y Mauricio Delgado logró sacar a Julen, que se encontraba a 71 metros de profundidad.

Con motivo del 50 aniversario de la UPV ambos ingenieros han ofrecido una conferencia en la que han explicado cómo se diseñaron las labores de rescate. Ambos recalcan que «estar aquí nos deja un sabor agridulce porque detrás de nuestro trabajo hay una familia que ha perdido a un hijo».

Ángel García recuerda aquellos días como algo «dificilísimo e inédito». El ingeniero ha declarado que «nunca me había encontrado con algo así y espero no volver a estar en una situación similar». Los equipos de rescate trabajaron día y noche para obrar un milagro que no se produjo, y lo hicieron prácticamente «a ciegas». «Todo el operativo requería una celeridad extrema y a la vez la máxima delicadeza. En condiciones normales habríamos tardado unos seis meses en prepararlo todo», ha afirmado García.

Sobre cómo se prepararon mentalmente para enfrentarse a una operación tan complicada, Ángel García reconoce que «nadie está preparado para enfrentarse a algo así. No se aprende en ninguna escuela y solo tu experiencia previa puede ayudarte». Además, ha añadido que durante las intensas jornadas de trabajo «no te da tiempo a pensar en otra cosa que no sea sacar a Julen de ahí. Lo que hicimos fue una labor de ingeniera civil humanitaria».

Mauricio Delgado, que estudió en la propia UPV, ha asegurado que lo más importante es «tener sentido común». «No hay mayor presión que tener a los padres de Julen a 200 metros siguiendo todo el proceso», ha manifestado Delgado, que espera que el caso Julen sirva como «sensibilización» y que todos los pozos sean sellados para evitar que se repita una historia como esta.