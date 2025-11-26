Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un incendio obliga a cortar la circulación ferroviaria entre Sagunto y Almenara
Un tren de Cercanías en Valencia. José Luis Bort

Un incendio obliga a cortar la circulación ferroviaria entre Sagunto y Almenara

El fuego se ha localizado junto a las vías y se está trabajando en sofocarlo

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:43

Un incendio junto a las vías del tren ha obligado a cortar la circulación entre Sagunto y Almenara. El incidente afecta a la línea C6 de Cercanías que es la que une Valencia con Castellón.

Renfe ha informado de que se van a producir retrasos en ambos sentidos de la circulación y detenciones de los trenes a lo largo del trayecto. De hecho, un convoy que tenía su salida a las 7.25 con destino a Valencia ha iniciado su trayecto desde la estación de Sagunto.

De esta forma los viajeros con destino a Castelló sólo podrán llegar hasta Sagunto y los que se dirijan a Valencia sólo lo podrán hacer hasta Almenara.

Por otro lado, en la C2 (Valencia-Xativa) se ha suprimo el tren de las 6.30 con destino Xàtiva y un convoy que tenía que salir a las 7.45 de Xàtiva inicia su recorrido en Benifaió.

