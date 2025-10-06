Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La puerta de la discoteca, en una imagen de archivo. irene marsilla

Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta

Los vecinos alerta del humo a los bomberos, que logran sofocar el fuego

S. V.

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:05

Los vecinos de la Cruz Cubierta no ganan para disgustos. Al botellón que cada fin de semana congrega a decenas de personas hasta altas horas se unen otros incidentes. En la mañana del lunes 6 de octubre se ha detectado un incendio en la discoteca de la calle San Vicente que ha alertado a los residentes de la zona.

Los vecinos avisaron a los bomberos del intenso humo que desprendía el local situado en el núemro 305 de la calle San Vicente. La rápida intervención de dos dotaciones de bomberos han logrado sofocar el fuego. Han procedido a ventilar la zona. El incidente no ha dejado heridos.

