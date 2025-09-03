Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
Incendio en un desguace de Quart de Poblet. L.P

Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía y Bomberos, que trabajan para sofocar las llamas

S. Bonillo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:53

Un incendio ha sido declarado en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, en el desguace Bonaire, ubicado en Quart de Poblet. El fuego afecta a varios vehículos que se encontraban en el interior de la nave y provoca una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Valencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía y Bomberos, que trabajan para sofocar las llamas y evitar su propagación. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

