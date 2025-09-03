Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía y Bomberos, que trabajan para sofocar las llamas

S. Bonillo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:53 | Actualizado 10:02h.

Un incendio ha sido declarado en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, en el desguace Bonaire, ubicado en Quart de Poblet. El fuego afecta a varios vehículos que se encontraban en el interior de la nave y provoca una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Valencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía y Bomberos, que trabajan para sofocar las llamas y evitar su propagación. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es