Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía y Bomberos, que trabajan para sofocar las llamas
S. Bonillo
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:53
Un incendio ha sido declarado en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, en el desguace Bonaire, ubicado en Quart de Poblet. El fuego afecta a varios vehículos que se encontraban en el interior de la nave y provoca una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Valencia.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía y Bomberos, que trabajan para sofocar las llamas y evitar su propagación. Por el momento se desconocen las causas del incendio.
En actualización
Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es
