Los 'hooligans' de los megapetardos exhiben sus artefactos en redes sociales

Grandes cubos de pólvora del tamaño de una bombona de butano con un tigre pintado o artefactos con la forma de un misil a escala ... real que no tienen nada que ver con los petardos que se vendan en una tienda de pirotecnia de Valencia... Los extranjeros, principalmente alemanes y holandeses, exhiben orgullosos en redes sociales sus petardos caseros de alta potencia.

Crean explosiones que incluso hacen que la cámara del móvil se tambalee fruto de las detonaciones. Por Youtube o Instagram difunden sus vídeos. Lejos de esconderse, lanzan mensajes provocativos a los agentes de la autoridad. Los vídeos, de corta duración, acaparan numerosas visitas.

En uno de los vídeos difundidos, una gran detonación hace temblar el cauce del río Turia. Lanzaron esta forma híbrida de un petardo y una bengala junto a un parque infantil (que por suerte, estaba vacío). En el vídeo, los autores ponen un consejo para sus seguidores de qué declarar a la Policía en caso de ser identificados: «No lo he lanzado yo, solamente me he puesto a grabar». En los vídeos que circulan por internet hay toda clase de artefactos, de gran potencia, con gran carga explosiva.

Los 'megapetardos' son noticia en Valencia cuando en la madrugada del 21 de marzo explotó en las calles Tomás de Montañana y Gas Lebón. La detonación creó un socavón de metro y medio de profundidad y reventó los cristales de varios portales de la zona. Los autores se dieron a la fuga tras provocar el altercado.

En los contenidos de pirotecnia ilegal que se difunden por redes sociales hay ejemplos que permiten deducir cómo podía ser este petardo para generar una explosión similar. Artefactos con tamaño y forma de misil que lanzan a lagos y generan una detonación que más que un espectáculo pirotécnico parece una bomba.

Durante la semana de Fallas, la Policía Nacional detuvo a 12 varones de edades comprendidas entre los 21 y los 44 años por pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de explosivos, desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad en varias operaciones realizadas desde el pasado día 13 de marzo en el antiguo cauce del río Túria de Valencia.

A los arrestados se les imputaban diversos delitos, como pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de explosivos, desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, además de intervenirse numeroso material pirotécnico, tanto de curso legal como manipulado.