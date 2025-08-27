Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla Una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local se han desplazado con urgencia al lugar, pero la víctima ya había fallecido tras volcar el vehículo que conducía

I. C. / J. M. Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:27 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

Un hombre ha muerto en un accidente de tractor que se ha registrado este miércoles en el término municipal de Silla. Tras recibir el aviso del siniestro, una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local se han desplazado con urgencia al lugar.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido sobre las 14 horas el aviso del suceso. Cuando los primeros agentes han llegado al lugar del accidente, la víctima ya había fallecido. El tractor remolcaba una cuba y ha volcado tras salirse de un camino que discurre junto a un campo y una acequia muy estrecha.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es