El tractor volcado que conducía la víctima. LP

Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla

Una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local se han desplazado con urgencia al lugar, pero la víctima ya había fallecido tras volcar el vehículo que conducía

I. C. / J. M.

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:27

Un hombre ha muerto en un accidente de tractor que se ha registrado este miércoles en el término municipal de Silla. Tras recibir el aviso del siniestro, una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local se han desplazado con urgencia al lugar.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido sobre las 14 horas el aviso del suceso. Cuando los primeros agentes han llegado al lugar del accidente, la víctima ya había fallecido. El tractor remolcaba una cuba y ha volcado tras salirse de un camino que discurre junto a un campo y una acequia muy estrecha.

