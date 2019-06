«Nuestra hija no fue la única» Los padres de Nathaly Salazar, en la concentración del miércoles en Cuzco. / lp Los padres de la valenciana que desapareció en Perú piden justicia en Cuzco junto a otras familias de víctimas sin rastro J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Lunes, 17 junio 2019, 00:39

«Justicia y soluciones para que este horror no se repita». Es lo único que les queda a Marcelo Salazar y Alejandra Ayala, padres de Nathaly, la joven valenciana de 28 años cuyo rastro se perdió en Perú el 2 de enero del año pasado. Esta semana han elevado su voz en Perú junto con padres de otros turistas desaparecidos en el mismo país en parecidas circunstancias. «Nuestra hija no fue la única», lamentó Alejandra durante esa nueva visita a las mismas calles de Cuzco en las que Nathaly fue vista por última vez.

Ellos ya estuvieron en el enclave andino a principios del año pasado para impulsar una compleja búsqueda a raíz de la confesión (se ignora si cierta o interesada) de los dos sospechosos, dos lugareños de la zona de Maras. Mantuvieron que la joven sufrió un accidente de tirolina, atracción con la que estaban vinculados, y después decidieron cargar su cadáver en un coche y deshacerse de él arrojándolo a un río.

Pero según la madre, el fiscal del caso «va a pedir para cada uno 30 años por homicidio calificado con agravantes de robo, violación y ocultación de pruebas». Para el acusador de la justicia peruana «la hipótesis de un accidente se cae». El fiscal «dice que la drogaron y le hicieron cosas atroces. La violaron, le robaron sus cosas y luego la mataron. Se basa en las contradicciones de los sospechosos, los testigos y las personas interrogadas hasta la fecha». El juicio se ha pospuesto hasta la segunda quincena de agosto o principios de septiembre. «En todo este tiempo no ha habido avances en las investigaciones. Ellos siguen en la misma cárcel y creemos que se ponen de acuerdo para declarar, más al saber que no tenemos el cuerpo», lamenta la familia.

En la concentración del miércoles en Cuzco alzaron su voz las familias de otros jóvenes extranjeros fallecidos o desaparecidos, como Carla Valpeoz o Jesse Galgano. También otras de peruanos desaparecidos allí «de los que el Gobierno no se responsabiliza ni los busca».

Según Alejandra, «nadie les da voz y quedándose en el olvido. En nuestra misma lucha está el padre de Miluska Pacheco, que murió practicando tirolina en la misma compañía culpable de la desaparición de Nathaly». Para la familia valenciana, «han sido víctimas de la inseguridad en la que está sumida el país». Nathaly, denuncian, «fue víctima del turismo ilegal e irresponsable que se cobró su vida. Durante una búsqueda sin descanso nos hemos encontrado trabas. El caso de nuestra hija ha quedado estancado por la burocracia y falta de medios personales y económicos».

Recuerdan los primeros días que la buscaban. «No se hizo nada por localizarla hasta que no llegamos a Cuzco». Además, «algunas altas autoridades locales nos decían que nuestra hija estaría borracha, drogada o con su novio por ahí y que ya aparecerá... Eso nos partían el corazón. Sabíamos que no era así y que no estaban poniendo todo el empeño y medios posibles para buscarla».