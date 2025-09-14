Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
Ambulancia del SAMU, en imagen de archivo. CICU

El hombre ha sido trasladado al Hospital Clínico

EP

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:40

Un hombre de 39 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 7.30 horas y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia SAMU, que ha atendido al herido por politraumatismo.

Posteriormente, el hombre ha sido trasladado al Hospital Clínico de Valencia.

