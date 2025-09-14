Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia El hombre ha sido trasladado al Hospital Clínico

Un hombre de 39 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 7.30 horas y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia SAMU, que ha atendido al herido por politraumatismo.

Posteriormente, el hombre ha sido trasladado al Hospital Clínico de Valencia.