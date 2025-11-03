Herido un octogenario en el incendio de su vivienda en el Puerto de Sagunto Agentes de la Policía Nacional encontraron a hombre arrodillado en el pasillo, seminconsciente y con quemaduras por su cuerpo | Los angentes también tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo

Un hombre de 89 años ha resultado herido por inhalación de humo y con quemaduras en varias partes de su cuerpo debido al incendio declarado en su vivienda en el Puerto de Sagunto. Los hechos ocurrieron a las cuatro menos cuarto de la madrugada en el cuarto piso de un edificio en la Plaza Ramón de la Sota de la localidad.

Fue una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Nacional que se encontraba por la zona, quien se percató del humo que salía desde el balcón de la vivienda y llegaron a divisar la silueta de una persona.

Tras dar aviso a bomberos y servicios sanitarios. Los agentes, junto a otra patrulla, accedieron al edificio. Unos se dirigieron a la vivienda afectada mientras los agentes de la otra patrulla procedieron a desalojar el edificio de seis alturas, avisando a todo el vecindario.

Tras llamar previamente a la puerta de la vivienda afectada sin obtener respuesta, hicieron uso de la fuerza durante más de 15 minutos, turnándose entre los policías para intentar derribar la puerta. Finalmente, lo lograron con el empleo de una maza de dotación. De la vivienda salió una gran humano negro del interior.

Una vez dentro y tras realizar una requisa de la vivienda, localizaron a un varón de avanzada edad arrodillado en el pasillo, envuelto de humo, seminconsciente y con gran dificultad para poder respirar, por lo que inmediatamente fue auxiliado y extraído del lugar. Una vez, puesto a salvo, los agentes realizaron los primeros auxilios, comprobando que tenía las constantes vitales muy débiles y presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo.

Tras la llegada de los servicios de emergencia, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario. Los agentes también tuvieron que ser atendidos a causa de la inhalación del humo, así como las heridas sufridas durante la apertura de la puerta.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos y sargento de Sagunto que sofocaron el incendio.