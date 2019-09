Hallan muerto a un hombre británico que había salido a caminar por el Montgó Montgó. / Tino Calvo La esposa había dado la voz de alarma al ver que no regresaba y entonces se puso en marcha un dispositivo de búsqueda R.D. Martes, 24 septiembre 2019, 23:40

Una patrulla de búsqueda ha hallado muerto esta tarde a un hombre británico de unos 60 años que había ido a caminar por el Montgó por la mañana. El cuerpo lo han localizado en una senda cercana al campo de tiro de Dénia. Al parecer, había llamado a su esposa para decirle que no se encontraba bien, pero después le telefoneó de nuevo para indicarle que ya se encontraba mejor. Sobre las 13.30 horas la mujer, al ver que no regresaba, se preocupó y dio la voz de alarma, aunque no pudo precisar la zona exacta en la que se encontraba su marido.

Tras el aviso al 112, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda. Un grupo de rescate recorría la zona por tierra, mientras que por aire inspeccionaba el lugar un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Poco antes de las siete de la tarde fue localizado por aire el cuerpo sin vida del residente británico.