Investigan la muerte de un padre y su hijo en una casa de Casinos La Guardia Civil se hace cargo del caso, a la espera de que se practiquen las autopsias JUAN ANTONIO MARRAHÍ y AGENCIAS Valencia Miércoles, 26 septiembre 2018, 17:26

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte de un hombre y de su hijo en una vivienda del municipio valenciano de Casinos, en la comarca de Los Serranos. El macabro hallazgo se ha producido a última hora de la mañana, en la calle Turia, sin que la Benemérita haya aclarado las circunstancias o si se trata de un caso criminal.

Agentes de la unidad órgánica de Policía Juidicial de Valencia se han trasladado al lugar para aclarar las circunstancias de la muerte, junto con un equipo de Policía Científica. Al parecer los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición, por lo que los investigadores aguardan a la autopsia para aclarar los hechos. Además, en la casa había una gran acumulación de enseres.

Se trata de dos hombres, de unos 80 y 45 años, respectivamente. Según los vecinos consultados, el hombre es Enrique C. y estaba casado. El hijo es soltero y siempre ha habitado en la casa con sus progenitores. Se trata de Vicente C. «La familia lleva años viviendo allí. Yo no los veía desde hace 15 días o un mes. Han sido agricultores toda la vida y el hijo solía acompañar a su padre al campo».

Fuentes municipales confirman que tanto el padre como el hijo se dedicaban a la agricultura y residían en esta vivienda dentro del pueblo, según informa Europa Press. Otra residente del pueblo ha asegurado que los padres estaban en una residencia de ancianos, mientras que Vicente «convivía con otro chico en la casa familiar». Todos coinciden en que la agricultura era la decicación conocida del más joven. Los efectivos continuarán con los trabajos de investigación y recogida de huellas para esclarecer el suceso.