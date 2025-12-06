La Guardia Civil detiene a un cazador furtivo por abatir a un macho montés en Navarrés El autor de los hechos carecía de autorización para cazar

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por haber abatido a un ejemplar de Macho Montés sin tener autorización para cazar. Los hechos sucedieron a primera hora del pasado 1 de noviembre, cuando se recibió aviso por parte de una sociedad de cazadores, informando de que se había abatido un ejemplar de Macho Montés careciendo de autorización y precinto.

Al lugar se desplazó la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Navarrés y el animal fue localizado en el término municipal de una localidad de la comarca del Canal de Navarrés. Se trataba de un ejemplar de Macho Montés (Capra Pyrenaica) de unos 8 años de edad. Se localizó el proyectil y se extrajo para su posterior estudio.

Unas horas más tarde, mientras la patrulla realizaba una batida por el término municipal de la localidad, observó dos cazadores con dos perros y procedió a su identificación e inspección de la documentación que poseían.

Siete denuncias por infracciones administrativas

Se formularon siete denuncias por infracciones administrativas a la Ley 2/2023 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medias de Bienestar Animal en la Comunicad Valenciana al propietario de los canes. Carecían del preceptivo microchip de identificación y de las vacunas obligatorias.

Asimismo, se revisó el interior del vehículo hallando en su interior un rifle y una caja con munición donde faltaban dos cartuchos. El calibre de la munición coincidía con el del proyectil hallado en el animal abatido.

Finalmente, las pesquisas han concluido con la investigación de un hombre de 45 años y nacionalidad española por un delito de caza y contra la fauna.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla del Seprona de Navarrés. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.