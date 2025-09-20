Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia

La víctima aseguró haber llamado al 112 pero las autoridades no tienen ninguna incidencia al respecto

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:52

Los valencianos cada vez son más originales buscando sitio donde aparcar su vehículo. O al menos eso parece. Vecinos de la Malvarrosa facilitaron a este periódico imágenes de una furgoneta que acabó incrustada en la rotonda que une la avenida Tarongers con la calle del ingeniero Fausto Elío. Según han podido confirmar testigos del incidente, un hombre de mediana edad no giró cuando entraba en la rotonda, por lo que acabó chocando con los cactus.

Los hechos han ocurrido en torno a lñas 7.15 de la mañana de este sábado. Él mismo salió por su propio pie del vehículo, dijo que «se encontraba bien» y que «se había despistado». Los que se acercaron a preocuparse por su estado de salud dejaron al hombre al comprobar que se encontraba bien y al asegurar que ya había llamado a Emergencias. Sin embargo, las autoridades no tienen registro alguno de cobertura de ninguna incidencia durante la mañana de este sábado en la zona.

Pese a todo ello, la furgoneta durante la mañana de este sábado ya no se encontraba en la rotonda, ni tampoco se sabe nada más del conductor. De esta manera, Valencia vuelve a despertar con un coche detenido en lugares de difícil comprensión, pues en más de una ocasión han aparecido vehículos en bocas de metro de la ciudad.

