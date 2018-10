Unos ladrones revientan con una bomba el cajero automático de un banco en Gavarda

«Acababa de dormirme y me desperté de repente. Fue una explosión tremenda». Juan, un vecino de Gavarda, aún no se había quitado el susto del cuerpo varias horas después de escuchar la explosión de una bomba que un grupo de ladrones colocó en un banco de Gavarda para llevarse el dinero del cajero automático y que provocó que el mismo quedara totalmente destrozado.

Los hechos se produjeron alrededor de la una y media de la madrugada del domingo al lunes. La localidad de La Ribera Alta dormía plácidamente cuando la explosión sobresaltó al municipio de alrededor de mil habitantes.

La entidad bancaria que sufrió el ataque es la única con la que cuenta la población. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que por el momento no se ha podido dar con el paradero de los autores de este hecho, que podrían haber huido con una cantidad de dinero superior a los 10.000 euros.

Efectivos de la Guardia Civil inspeccionaron ayer la entidad, que quedó muy afectada y se desconoce por tanto cuántos días permanecerá cerrada al público, lo que hará que los vecinos tengan que desplazarse por el momento a otra población. Los agentes de la Benemérita se afanaron en recoger restos para determinar el tipo de explosivo utilizado para realizar este inédito robo.

El alcalde del municipio, Vicent Mompó, se mostró sorprendido por la forma de actuar de los ladrones y afirmó que todo el pueblo escuchó la detonación en el banco, que está situado en una planta baja: «Ha sido impactante, porque es una manera de actuar que no se había visto, no aquí en Gavarda, sino casi en ningún sitio». El primer edil señaló que una de sus primeras preocupaciones, después de corroborar que no hubo daños personales, está en las molestias que les causará el hecho de no tener un banco en la localidad durante un determinado periodo de tiempo.