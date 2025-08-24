Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia Uno de los detenidos atacó a patadas y mordiscos a un policía local tras el traslado a los calabozos

Un coche patrulla de la Policía Local avanza por una calle de Valencia, en una imagen de archivo.

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 12:53 Comenta Compartir

La Policía Local de Valencia ha detenido a dos personas por amenazar e intentar apuñalar a un albañil con un cuchillo de grandes dimensiones. Además, una de ellas comenzó a autolesionarse en los calabozos y hasta mordió y propinó una patada a un agente en el pecho, el estómago y sus partes íntimas.

Los hechos ocurrieron el jueves, cuando se requirió a la Policía Local desde el 092 para acudir a una vivienda de la calle San Jacinto. Los avisos de los testigos describían unas amenazas con un cuchillo por parte de dos hombres que habían intentado apuñalar a un albañil.

A su llegada, cinco personas relataron a los agentes que habían recibido amenazas de muerte con un cuchillo y les mostraron un vídeo de dos hombres en el interior de una vivienda. En efecto, uno de ellos portaba un cuchillo de grandes dimensiones con «actitud intimidatoria» hacia los denunciantes, según la grabación con teléfono móvil.

Los agentes se equiparon con escudos defensivos y dispositivos electrónicos de control, concretamente con pistolas táser, aunque finalmente no fueron necesarias. Tras varios requerimientos en la puerta, las dos personas que coincidían con la descripción aportada por los testigos abrieron y les permitieron el acceso. Seguidamente, los hombres, que habían ocupado la vivienda, fueron arrestados. En la estancia, los policías encontraron dos grandes cuchillos, uno de ellos como el de la grabación, y fueron intervenidos.

Pero los problemas no acabaron ahí. Durante la custodia y vigilancia de los sospechosos en la Inspección Central de Guardia de la Policía, uno de los detenidos se comportó de forma violenta y llegó a amenazar e insultar a los agentes. Junto al calabozo, comenzó a autolesionarse e intentó sacar un objeto del bolsillo de su pantalón.

Por estos hechos, fue trasladado a la estancia de registros corporales. Fue entonces cuando el arrestado propinó una fuerte patada en el pecho, el estómago y las partes íntimas a uno de los agentes. Además, le mordió en una mano. Seguidamente, fue reducido «empleando la fuerza mínima», según la Policía Local, y se requirió a los servicios médicos para la atención de ambos.