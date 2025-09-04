Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un accidente múltiple en la A-7 a la altura de Godella provoca 16 kilómetros de retenciones
Imágenes del descarrilamiento del funicular en Lisboa.
Imágenes del descarrilamiento del funicular en Lisboa. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa

El accidente se produjo durante la tarde del miércoles y ha dejado al menos 15 muertos y una veintena de heridos

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:12

Dos españoles figuran entre las víctimas del descarrilamiento del emblemático funicular de Lisboa que causó al menos 15 muertos y 18 heridos este miércoles, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores. «Autoridades portugueses nos acaban de informar de que hay dos ciudadanos españoles entre los heridos», han comunicado las fuentes.

El accidente se produjo sobre las 18.00 hora local, cerca de la avenida de la Libertad cuando el famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, se salió de la vía y se estrelló contra un edificio. El gobierno portugués ha decretado este jueves como día de luto para conmemorar a los fallecidos, cuyas identidades no se han dado a conocer.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado su «apoyo» y «solidaridad» a las familias de las víctimas del accidente del funicular del Elevador de la Gloria, en Lisboa, después de que este haya descarrilado ocasionando la muerte de al menos 15 personas y casi una veintena de heridos, dos de ellos españoles.

«Consternado por el terrible accidente del funicular de Glória en Lisboa. Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento. Y nuestros deseos de pronta recuperación a las personas heridas», ha trasladado este miércoles el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', anteriormente Twitter.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también ha trasladado el pésame a las familias de las víctimas, aludiendo a su homólogo portugués, Paulo Rangel. «Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente del funicular de Lisboa. Mi más sincera solidaridad con el pueblo portugués en estos momentos difíciles. España está de tu lado», ha señalado en la red social 'X'.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mandado «toda la fortaleza» a los afectados. «Un golpe duro para nuestros hermanos portugueses, a los que mando todo nuestro cariño y solidaridad», ha declarado también en su perfil de 'X'.

