Dos detenidos por agredir a un vecino con un martillo en un parque de Novelda La víctima tuvo que ser hospitalizada a causa de la gravedad de las lesiones por los golpes recibidos en la cabeza

R. D. Novelda Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:22

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 27 y 24 años de edad, como presuntos autores de una agresión a un vecino en Novelda cometida en un parque público de la localidad, según han informado este lunes fuentes del Instituto Armado. La víctima resultó herida de gravedad y tuvo que ser hospitalizada.

La agresión tuvo lugar hace un mes, a última hora de la tarde del pasado 16 de octubre. Según ha detallado la Benemérita, la víctima fue abordada por dos individuos que, por causas que se investigan, empezaron a propinarles numerosos golpes. Uno de los autores utilizó, además un martillo, provocándole lesiones de gravedad en la cabeza. El vecino tuvo que trasladado en ambulancia al Hospital de Elda, donde requirió asistencia urgente.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana, que inmediatamente acudió al lugar tras el aviso, logró detener allí mismo a uno de los implicados. El otra, que fue el que utilizó el martillo, emprendió la huida.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda inició rápidamente las gestiones para identificar y localizar al agresor que se había dado a la fuga. Tras analizar las declaraciones de los testigos, las evidencias recabadas y otras pesquisas, los agentes determinaron que se trataba de un hombre residente en Almoradí.

El pasado 4 de noviembre, los investigadores localizaron en Almoradí tanto al individuo como el vehículo empleado en la huida. Entonces procedieron a su detención. Además, durante las labores de identificación, los agentes descubrieron que sobre esa persona pesaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Granada.

Ambos arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Novelda y de Orihuela, que acordaron su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares a la espera de juicio.