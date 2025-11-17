Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón sobre las dos llamadas de Pradas que no contestó: «Tendría el móvil en la mochila o estaría hablando con otras personas»
Un investigador de la Benemérita inspecciona el parque donde se produjo la agresión. Guardia Civil

Dos detenidos por agredir a un vecino con un martillo en un parque de Novelda

La víctima tuvo que ser hospitalizada a causa de la gravedad de las lesiones por los golpes recibidos en la cabeza

R. D.

Novelda

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 27 y 24 años de edad, como presuntos autores de una agresión a un vecino en Novelda cometida en un parque público de la localidad, según han informado este lunes fuentes del Instituto Armado. La víctima resultó herida de gravedad y tuvo que ser hospitalizada.

La agresión tuvo lugar hace un mes, a última hora de la tarde del pasado 16 de octubre. Según ha detallado la Benemérita, la víctima fue abordada por dos individuos que, por causas que se investigan, empezaron a propinarles numerosos golpes. Uno de los autores utilizó, además un martillo, provocándole lesiones de gravedad en la cabeza. El vecino tuvo que trasladado en ambulancia al Hospital de Elda, donde requirió asistencia urgente.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana, que inmediatamente acudió al lugar tras el aviso, logró detener allí mismo a uno de los implicados. El otra, que fue el que utilizó el martillo, emprendió la huida.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda inició rápidamente las gestiones para identificar y localizar al agresor que se había dado a la fuga. Tras analizar las declaraciones de los testigos, las evidencias recabadas y otras pesquisas, los agentes determinaron que se trataba de un hombre residente en Almoradí.

El pasado 4 de noviembre, los investigadores localizaron en Almoradí tanto al individuo como el vehículo empleado en la huida. Entonces procedieron a su detención. Además, durante las labores de identificación, los agentes descubrieron que sobre esa persona pesaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Granada.

Ambos arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Novelda y de Orihuela, que acordaron su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares a la espera de juicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  4. 4 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  7. 7

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  8. 8 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  9. 9

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  10. 10 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos detenidos por agredir a un vecino con un martillo en un parque de Novelda

Dos detenidos por agredir a un vecino con un martillo en un parque de Novelda