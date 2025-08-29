Dos detenidos en el aeropuerto de Valencia con 20 kilos de marihuana La Guardia Civil detecta la droga al escanear las maletas de unos pasajeros, con actitud sospechosa, que iban a Frankfurt

Agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil han detenido a dos personas por un delito contra la salud pública tras sorprenderlas en el aeropuerto de Valencia, en Manises, tratando de introducir 20 kilos de marihuana en el interior de las maletas, según han informado este viernes fuentes de la Benemérita. Los arrestados son dos hombres, de nacionalidad belga, que iban a volar con destino a la ciudad alemana de Frankfurt.

La actitud agitada y sospechosa de estos dos pasajeros llamó la atención de los agentes. Sus sospechas se vieron confirmadas al pasar sus maletas por el escáner de rayos X. Fue entonces cuando detectaron en su interior una serie de masas compatibles con la presencia de sustancias estupefacientes.

Tras localizar a los dueños de las maletas, los dos belgas aseguraron desconocer su contenido. Entonces los efectivos del Servicio Fiscal y de Fronteras procedieron a abrir el equipaje. En su interior encontraron grandes bolsas de plástico que en su interior parecían contener estupefacientes.

Ante este hallazgo, se llevó a cabo un test de narcóticos para confirmar qué tipo de droga era. La prueba dio positivo en marihuana. Una vez pesada la sustancia, la droga alcanzó los 20 kilogramos, por lo que los agentes procedieron a la detención de los dos pasajeros por un delito de tráfico de drogas.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet.

Estos arrestos se suman a los efectuados en meses anteriores en el aeropuerto. En junio ya se hizo pública la detención de otros dos pasajeros que portaban en su equipaje seis kilos de cocaína. En ese caso intentaban introducir la droga. Había llegado en un vuelo procedente de Suiza.

Un mes antes, se arrestó a una pareja británica que había aterrizado en el aeropuerto de Valencia procedente de un vuelo de Francia. Portaban 33 kilos de marihuana en varios paquetes envasados al vacío.