Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer El delincuente robó más de 50 piezas de joyería, dinero, un televisor y botellas de bebidas alcohólicas, y se llevó el botín en un carro de supermercado

S. V. Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 12:30

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 44 años en Valencia por un delito de robo con violencia e intimidación tras acceder al domicilio de una mujer que estaba durmiendo, despertarla y robarle más de cincuenta piezas de joyería, dinero, un televisor y diversas botellas de bebidas alcohólicas. El ladrón se llevó el botín en un carro de supermercado, pero una patrulla de la Policía Nacional lo localizó y detuvo poco después.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04.00 de la madrugada del pasado viernes en un domicilio en la primera planta de un edificio del distrito de Marítimo en Valencia. Tras recibir el aviso de que una mujer acababa de ser víctima de un robo con violencia e intimidación en su domicilio por parte de un varón que portaba un cuchillo, una patrulla de la Policía Nacional acudió con urgencia al lugar.

Los agentes se entrevistaron con la víctima que explicó que, mientras se encontraba durmiendo en su cama, un varón la despertó poniéndole un cuchillo en el cuello a la vez que le amenazaba con matarla si no le daba todos los efectos de valor que tuviese.

El delincuente obligó a la víctima a recorrer el domicilio mientras la agarraba por la espalda y mantenía el arma en su cuello a la vez que sustraía un gran número de joyas, dinero y otros efectos del interior de la vivienda. Una vez conseguido su botín, el ladrón salió por la puerta principal con un carrito de la compra para transportar todos los efectos sustraídos.

Tras las primeras indagaciones, los policías se dirigieron a una zona de la ciudad en la que el día anterior habían detenido a un varón que coincidía con las características aportadas por la perjudicada, con el objeto de intentar localizar al presunto autor junto con las pertenencias sustraídas.

Tras numerosas batidas, los agentes localizaron al presunto autor de los hechos, que se trataba de la misma persona sobre la que recaían sus sospechas. El hombre, al percibir la presencia policial, abandonó el carrito de la compra para emprender la huida corriendo.

El supuesto ladrón fue finalmente alcanzado por los policías instantes después, mientras portaba consigo una mochila que contenía las joyas sustraídas momentos antes. Por estos hechos, los policías procedieron a su detención, recuperaron los efectos sustraídos que entregaron a su legítima propietaria más tarde. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial.