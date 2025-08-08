Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina El individuo fue localizado en el barrio de Quatre Carreres

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un varón de 33 años por presuntamente atracar tres comercios con un cuchillo de cocina en menos de 24 horas, según han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Tras cometer los robos con violencia, huía rápidamente a bordo de un vehículo. En el momento del arresto, se le localizó entre sus pertenencias el arma blanca al parecer empleada en uno de los hechos, y los agentes sospechan que se dirigía a cometer otro atraco.

La investigación se inició cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la comisión de tres robos con violencia e intimidación con arma blanca en establecimientos de la capital, producidos en un breve espacio de tiempo durante los días cuatro y cinco de agosto.

A raíz de las pesquisas, se averiguó que el presunto autor actuaba con un mismo modus operandi. Exhibía a las víctimas un cuchillo de grandes dimensiones para exigirles el dinero de la caja de caudales. El ladrón consiguió sustraer dinero en efectivo, tabaco y zapatillas, de dos estancos y una zapatería. Tras hacerse con el botín, huía del lugar rápidamente a bordo de un vehículo.

Localizado en el barrio de Quatre Carreres

Tras las gestiones de investigación, los policías lograron identificar al presunto autor de los atracos. Posteriormente, se estableció un dispositivo al objeto de su localización y detención. El individuo fue interceptado el martes, día 5 de agosto por la tarde, en el barrio de Quatre Carreres mientras caminaba por la acera.

Durante el cacheo externo de seguridad, se localizó entre sus pertenencias un cuchillo de cocina con mango de madera, el cual coincidía con las características aportadas por una de las víctimas. Este hallazgo llevó a los agentes a sospechar que el detenido se dirigía a cometer otro hecho delictivo violento.

Además, portaba varias prendas de vestir y enseres idénticos a los que llevaba en los asaltos, como la gorra, la bandolera o las zapatillas. El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación.