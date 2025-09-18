Detenido un traficante de marihuana tras una persecución por las calles de Valencia El individuo y otro hombre abandonaron un coche con dos kilos de droga y salieron corriendo, pero uno de ellos fue alcanzado y arrestado por dos policías locales

La Policía Local detuvo a un presunto traficante de marihuana tras una persecución por varias calles de la ciudad de Valencia. Los hechos sucedieron el lunes por la noche después de que el conductor de un vehículo se pusiera nervioso y realizara un movimiento extraño cuando vio a una patrulla policial.

Los agentes le dieron el alto, pero el individuo hizo caso omiso y se dio a la fuga. Los policías locales iniciaron entonces una persecución que terminó en la calle San Vicente de Paúl, donde el coche chocó contra un bordillo y los dos ocupantes salieron corriendo.

Uno de los hombres logró escapar, pero el otro fue alcanzado y detenido por los policías locales, que registraron el vehículo y hallaron dos kilos de marihuana, según informaron fuentes policiales.

