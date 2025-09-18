Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
Uno de los ocupantes del coche sale corriendo.
Uno de los ocupantes del coche sale corriendo. LP

Detenido un traficante de marihuana tras una persecución por las calles de Valencia

El individuo y otro hombre abandonaron un coche con dos kilos de droga y salieron corriendo, pero uno de ellos fue alcanzado y arrestado por dos policías locales

J. F.

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:28

La Policía Local detuvo a un presunto traficante de marihuana tras una persecución por varias calles de la ciudad de Valencia. Los hechos sucedieron el lunes por la noche después de que el conductor de un vehículo se pusiera nervioso y realizara un movimiento extraño cuando vio a una patrulla policial.

Los agentes le dieron el alto, pero el individuo hizo caso omiso y se dio a la fuga. Los policías locales iniciaron entonces una persecución que terminó en la calle San Vicente de Paúl, donde el coche chocó contra un bordillo y los dos ocupantes salieron corriendo.

Uno de los hombres logró escapar, pero el otro fue alcanzado y detenido por los policías locales, que registraron el vehículo y hallaron dos kilos de marihuana, según informaron fuentes policiales.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  5. 5

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  6. 6 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  9. 9 El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»
  10. 10

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenido un traficante de marihuana tras una persecución por las calles de Valencia