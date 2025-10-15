Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla
La Guardia Civil ha llevado a cabo esta investigación. LP

Un detenido por múltiples robos con fuerza en cuatro pueblos de Valencia y Alicante

El arrestado por la Guardia Civil, que también investiga a otras tres personas, se llevaba los vehículos de las viviendas que asaltaba

Manuel García

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:20

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otras tres por la comisión de múltiples robos en localidades de las provincias de Valencia (Bocairent, Ontinyent) y de Alicante (Banyeres de Mariola y Alfafara).

Desde el mes de mayo los agentes venían investigando robos con fuerza en casas habitadas y segundas residencias, así como sustracciones de vehículos en las localidades de Bocairent y Ontinyent (Valencia) y Banyeres de Mariola y Alfafara (Alicante). Estos siempre estaban estacionados en el interior de las parcelas de las viviendas.

Los agentes a cargo de la investigación lograron comprobar que se trataba de un solo individuo que, en horario nocturno, transitaba campo a través para no ser detectado y forzaba ventanas y puertas de las viviendas para introducirse y sustraer toda clase de objetos. Los vehículos sustraídos los ofrecía a terceros con el fin de conseguir un lucro económico.

Mediante el visionado de cámaras de seguridad, tomas de declaración e inspecciones técnico oculares donde se llegaron a aislar huellas del autor en una de las viviendas, en la que llegó incluso a pernoctar. Se consigue identificar así al autor de los robos reseñados. Además, se investiga a tres personas más en las localidades de Gandia y Ontinyent, conocidos del autor, por ayudar y trasladar uno de los vehículos sustraídos a la periferia de Valencia y venderlo suplantando la identidad del propietario.

En el mes de septiembre los agentes se trasladaron al centro penitenciario de Picassent, al objeto de informar a uno de los investigados de los hechos de los delitos que se le imputan, al estar este en prisión preventiva desde el mes de junio por otros hechos.

El detenido se trata de un hombre de 43 años y nacionalidad española. Los investigados son hombres de 31, 44 y 45 años y nacionalidad española. Se les atribuyen los siguientes delitos: 10 robos con fuerza en las cosas, dos robos/hurto de uso de vehículo a motor, un delito de estafa y dos de usurpación de estado civil.

La Guardia Civil ha logrado recuperar dos de los vehículos robados y diversas herramientas, valorado en 27.000 euros. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Ontinyent. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ontinyent y Alcoi.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  9. 9

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  10. 10 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un detenido por múltiples robos con fuerza en cuatro pueblos de Valencia y Alicante

Un detenido por múltiples robos con fuerza en cuatro pueblos de Valencia y Alicante